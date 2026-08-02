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ВС РФ уничтожили пехоту и несколько наземных роботов ВСУ

В Минобороны РФ заявили, что вражеские цели были поражены в районе Красного Лимана.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Военнослужащие 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили живую силу и несколько единиц наземных робототехнических комплексов в районе Красного Лимана в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” продолжают уничтожать различную технику и личный состав ВСУ, которые пытаются осуществить ротацию и подвоз материальных средств на позиции в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики в зоне проведения СВО. На кадрах объективного контроля — прямые попадания FPV-дронов и уничтожение нескольких единиц НРТК и живой силы подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что работа расчетов ударных БПЛА обеспечивает продвижение штурмовых подразделений 25-й общевойсковой армии.

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