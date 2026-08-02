Трамп сообщил об отмене запланированных ударов по Ирану ради сделки

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене запланированных на вечер масштабных ударов по Ирану. Причиной стал прогресс на переговорах, которые, по словам американского лидера, вышли на высший уровень иранского руководства и получили одобрение.
Заявление об отмене бомбардировок было опубликовано Трампом в его социальной сети Truth Social. Он пояснил, что финальные пункты будущего соглашения, включая концепцию и детали, уже согласованы с широким кругом стран, включая Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию и ряд других государств. Время и место подписания документа будут объявлены в ближайшее время.
В числе ключевых условий сделки американский лидер назвал немедленное открытие Ормузского пролива для свободного судоходства и прекращение ядерной угрозы со стороны Тегерана. По его словам, соглашение предусматривает отказ Ирана от ядерного оружия. Ранее Трамп подчеркивал, что обогащенный уран будет извлечен и уничтожен в сотрудничестве с Тегераном и МАГАТЭ. При этом морская блокада Ирана будет сохранена до полного завершения сделки. Трамп добавил, что пошел на отмену удара ради блага мира и выживания Ирана, и к этому обязательству присоединился Израиль.
Однако на фоне заявлений Трампа в Тегеране сохраняют сдержанную позицию. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что республика еще не пришла к окончательному заключению по поводу соглашения, и вопрос находится на рассмотрении профильных ведомств.
Иранские государственные СМИ также призвали не доверять заявлениям Трампа, отметив, что на протяжении предыдущих двух месяцев он неоднократно объявлял о скором заключении сделки. Согласно данным некоторых источников, проект меморандума может включать пункты о разблокировке иранских активов и снятии санкций с нефтяных продаж в течение 60 дней, однако эти детали пока не получили официального подтверждения.
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