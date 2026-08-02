Трамп сообщил об отмене запланированных ударов по Ирану ради сделки

В числе ключевых условий сделки американский лидер назвал немедленное открытие Ормузского пролива для свободного судоходства и прекращение ядерной угрозы со стороны Тегерана. По его словам, соглашение предусматривает отказ Ирана от ядерного оружия. Ранее Трамп подчеркивал, что обогащенный уран будет извлечен и уничтожен в сотрудничестве с Тегераном и МАГАТЭ. При этом морская блокада Ирана будет сохранена до полного завершения сделки. Трамп добавил, что пошел на отмену удара ради блага мира и выживания Ирана, и к этому обязательству присоединился Израиль.