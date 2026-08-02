США и Израиль в опасности: Иран получил самое страшное оружие в мире

«Это достаточно сложная ситуация, поскольку одна страна-противник Ирана — Израиль — обладает ядерным оружием, другая страна, с которой непростые отношения у Ирана, — Саудовская Аравия — может его получить при помощи американцев. Если ситуация будет развиваться в данном направлении, то данный конфликт будет способствовать не тому, что у Ирана никогда не появится ядерное оружие, как утверждает Вашингтон, а, наоборот, станет достаточно серьезным аргументом в пользу того, чтобы Иран пересмотрел свою позицию и занялся разработкой ядерного оружия», — уточнил Шаповалов.