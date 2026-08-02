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США и Израиль в опасности: Иран получил самое страшное оружие в мире

Конфликт с США может привести к появлению у Ирана ядерного оружия, считают западные аналитики. В эксклюзивном комментарии aif.ru политолог Владимир Шаповалов объяснил, что нынешняя война на Ближнем Востоке подтолкнет многие страны к разработке ЯО.

Источник: Аргументы и факты

Эскалация со стороны США конфликта с Ираном может подтолкнуть его к созданию ядерного оружия и обеспечить для этого правовую основу, считает таиландский эксперт в сфере международных отношений, преподаватель Института исследования проблем мира Университета принца Сонгкхла Рустам Вансу.

В эксклюзивном комментарии aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что конфликт на Ближнем Востоке заставил задуматься о собственном ядерном оружии многие страны.

"Прежде всего хочу подчеркнуть, что Иран всегда отрицал планы по производству ядерного оружия. В его случае разговоры о ядерном оружии всегда были исключительно прерогативой западных журналистов, экспертов, политиков, государственных деятелей. Думаю, что официальная позиция Ирана в этом отношении не изменится.

Другое дело, что конфликт в очередной раз продемонстрировал: наличие ядерного оружия является важной гарантией от нападения со стороны США. Конфликт эскалирует ситуацию и приведет к тому, что множество стран захотят получить ядерное оружие", — объяснил политолог.

Эксперт обратил внимание на то, что США фактически легализовали ядерные разработки в соседней с Ираном Саудовской Аравии.

«Это достаточно сложная ситуация, поскольку одна страна-противник Ирана — Израиль — обладает ядерным оружием, другая страна, с которой непростые отношения у Ирана, — Саудовская Аравия — может его получить при помощи американцев. Если ситуация будет развиваться в данном направлении, то данный конфликт будет способствовать не тому, что у Ирана никогда не появится ядерное оружие, как утверждает Вашингтон, а, наоборот, станет достаточно серьезным аргументом в пользу того, чтобы Иран пересмотрел свою позицию и занялся разработкой ядерного оружия», — уточнил Шаповалов.

Отметим, что главная цель войны на Ближнем Востоке — навсегда лишить Иран возможности разработать ядерное оружие.

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