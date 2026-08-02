Аэропорты Домодедово и Нижнего Новгорода перешли на работу по согласованию

В аэропортах Домодедово и Нижнего Новгорода ввели режим обслуживания рейсов по согласованию.
Об этом сообщила Росавиация.
Как пояснили в агентстве, причиной стали временные ограничения на использование воздушного пространства в районах этих авиагаваней.
Теперь приём и отправка воздушных судов там осуществляются только с разрешения соответствующих органов.
Пассажирам рекомендовали уточнять актуальный статус рейса на онлайн-табло аэропортов, поскольку в расписании возможны корректировки.
Ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска.