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Рубио: США оценят перспективы возобновления переговоров по Украине

Администрация президента США в ближайшие недели оценит перспективы возобновления переговоров по Украине, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Администрация президента США в ближайшие недели оценит перспективы возобновления переговоров по Украине, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

«В ближайшие несколько недель вы увидите, что будут приложены некоторые усилия, чтобы понять, можем ли мы возобновить переговоры между сторонами, чтобы прекратить войну», — сказал господин Рубио в интервью Fox News.

По словам госсекретаря, президент США Дональд Трамп в полной мере дал понять, что Вашингтон может сыграть роль в прекращении конфликта. Поэтому Соединенные Штаты продолжат прикладывать усилия для урегулирования, добавил Марко Рубио.

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