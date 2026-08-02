США могут забрать у Украины все: раскрыты тайные протоколы сделки

«Настораживает не только то, что там были секретные протоколы, с которыми не ознакомился ни один депутат, но и ещё то, что это была односторонняя ратификация. Украинский парламент ратифицировал в соответствии с конституцией, принял обязательства, а США — нет. То есть, Штаты подтвердили, что Украина — колония, а с колонией не может быть никаких двусторонних обязательств», — отметил он.