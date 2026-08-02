США могут забрать у Украины все: раскрыты тайные протоколы сделки

Американский президент Дональд Трамп во время интервью отметил, что США в рамках соглашения с Украиной о редкоземельных металлах могут в любое время получить практически все, что захотят. В эксклюзивном комментарии aif.ru экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник объяснил, на что именно может претендовать Вашингтон.
«Были подписаны два соглашения: между Великобританией о столетней дружбе и с США о редкоземельных месторождениях. При подписании этих документов были секретные приложения, секретные протоколы, которые парламенту не предоставили для ознакомления. То есть, они проголосовали, не понимая, за что», — обратил внимание собеседник издания.
По словам экс-нардепа, в секретных приложениях может быть прописан переход права собственности на инфраструктурные объекты.
«Не исключаю, что за этим красивым названием в протоколах уже прописаны право собственности на, например, такие инфраструктурные объекты, как порты, железная дорога, атомные электростанции и так далее. Потому что из США уже прозвучало, что Украине передали 300 миллиардов, поэтому верните сверх ещё и так далее», — сказал он.
Олейник назвал еще одним настораживающим фактом то, что соглашения ратифицированы только Украиной.
«Настораживает не только то, что там были секретные протоколы, с которыми не ознакомился ни один депутат, но и ещё то, что это была односторонняя ратификация. Украинский парламент ратифицировал в соответствии с конституцией, принял обязательства, а США — нет. То есть, Штаты подтвердили, что Украина — колония, а с колонией не может быть никаких двусторонних обязательств», — отметил он.
Собеседник издания подчеркнул, что по указанной сделке Украина может отдать США только то, что находится на подконтрольной Киеву территории.
«Они отдадут все, даже и больше, потому что полностью зависят от Запада. Но если речь идет о территории, которая стала российской, то здесь будут вопросы. Зеленский продавал то, что ему уже не подконтрольно и де юре, и де факто, поэтому тут Россия будет занимать позицию, исходя из национальных интересов», — добавил Олейник.
Соглашение по редкоземельным металлам Вашингтон и Киев заключили в 2025 году. До подписания этого документа американский лидер неоднократно заявлял, что США предоставляли Украине значительную финансовую помощь, и настаивал на компенсации в виде украинских полезных ископаемых.