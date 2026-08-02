Рубио рассказал, на чем держатся контакты Трампа и Си

Отношения президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина строятся на взаимном уважении. Об этом, как передает Fox News, заявил госсекретарь Марко Рубио в эфире телеканала 1 августа.
По словам Рубио, прямой диалог между Вашингтоном и Пекином остается ключевым фактором стабильности. Он подчеркнул, что лидеры двух стран способны обсуждать спорные вопросы, конкурировать и одновременно находить сферы для совместной работы.
Госсекретарь отметил, что США и Китай обладают значительным экономическим весом и сильными вооруженными силами. В этой связи, уточнил он, поддержание контактов между сторонами необходимо для предотвращения возможных конфликтов.
Рубио выразил уверенность, что взаимодействие двух держав важно для глобальной безопасности и развития международных отношений.
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