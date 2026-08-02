Axios: саудовский принц выразил опасения по поводу атак США по Ирану

Кроме того, источники сообщили о дипломатических контактах с участием представителей Катара, Ирана, США и Омана. По их данным, стороны обсуждали возможность достижения договоренностей, связанных с открытием Ормузского пролива. Переговоры принесли определенный прогресс, однако их итоговое влияние на региональную обстановку пока остается неясным.