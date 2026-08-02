Axios: саудовский принц выразил опасения по поводу атак США по Ирану

По информации собеседников издания, Эр-Рияд выступил за снижение напряженности и предостерег от нанесения масштабных ударов по Ирану. Отмечается, что власти Саудовской Аравии считают важным избежать дальнейшего обострения ситуации в регионе.
Кроме того, источники сообщили о дипломатических контактах с участием представителей Катара, Ирана, США и Омана. По их данным, стороны обсуждали возможность достижения договоренностей, связанных с открытием Ормузского пролива. Переговоры принесли определенный прогресс, однако их итоговое влияние на региональную обстановку пока остается неясным.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страны Ближнего Востока будут нести ответственность за содействие атакам Соединённых Штатов.