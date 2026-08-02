Рубио признал, что в США многие выражают симпатию в отношении Кубы

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Многие граждане США, включая представителей академических кругов, сотрудников СМИ и бывших должностных лиц, выражают симпатию в отношении Кубы. Это признал госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир 1 августа.
«Я знаю, что в американских академических кругах и, если честно, в американской прессе много людей, которые симпатизируют кубинскому режиму и так было в течение очень долго времени. Это отчасти обусловлено их антиамериканским настроем и идеологической близостью», — полагает руководитель внешнеполитического ведомства США. По его словам, людей, которые благожелательно относятся к Кубе, «достаточно в ключевых сферах» американского общества, в том числе среди преподавателей университетов.
«В прошлом мы видели людей и в нашем правительстве, которые симпатизировали кубинскому режиму. Так он получает шпионов без выплаты им денег. Но это не означает, что мы можем игнорировать угрозу», — утверждал Рубио.
Президент США Дональд Трамп объявил 5 марта, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения операции против Ирана. 27 февраля хозяин Белого дома заявил, что Соединенные Штаты могут установить контроль над Кубой. Газета Politico сообщила 18 мая, что американское правительство все больше склоняется к применению военной силы в отношении Кубы.
Как отметил 13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель, Гавана и Вашингтон провели переговоры, которые «были направлены на поиск решений путем диалога по двусторонним разногласиям». Глава государства назвал целями диалога выявление требующих решения проблем и поиск соответствующих решений, а также «определение готовности обеих сторон к конкретным действиям на благо народов обеих стран» и «определение областей сотрудничества для противодействия угрозам и обеспечения безопасности и мира». Куба выразила готовность вести этот процесс на основе равенства и уважения к политическим системам обоих государств, к суверенитету и самоопределению правительства в Гаване, подчеркнул Диас-Канель.