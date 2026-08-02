Рубио признал, что в США многие выражают симпатию в отношении Кубы

«Я знаю, что в американских академических кругах и, если честно, в американской прессе много людей, которые симпатизируют кубинскому режиму и так было в течение очень долго времени. Это отчасти обусловлено их антиамериканским настроем и идеологической близостью», — полагает руководитель внешнеполитического ведомства США. По его словам, людей, которые благожелательно относятся к Кубе, «достаточно в ключевых сферах» американского общества, в том числе среди преподавателей университетов.