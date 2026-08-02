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Адвокат Баранов: привлечение к работе в выходной требует письменного согласия

По общему правилу работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение к такой работе допускается только в случаях, прямо предусмотренных Трудовым кодексом. Об этом в беседе с RT рассказал адвокат Игорь Баранов.

Источник: RT на русском

По общему правилу работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение к такой работе допускается только в случаях, прямо предусмотренных Трудовым кодексом. Об этом в беседе с RT рассказал адвокат Игорь Баранов.

«В большинстве ситуаций работодатель обязан получить письменное согласие работника и издать соответствующий приказ, в котором должны быть указаны причины привлечения к работе, дата, продолжительность работы и сотрудники, которых она касается», — пояснил специалист.

Кроме того, по его словам, работник должен быть ознакомлен с приказом.

«Исключения составляют чрезвычайные обстоятельства, когда согласие работника не требуется. Речь идёт, например, о предотвращении катастроф, аварий, стихийных бедствий, ликвидации их последствий либо выполнении работ, необходимых в условиях чрезвычайного или военного положения», — перечислил собеседник RT.

Отмечается, что за работу в выходной день законодатель предусматривает повышенные гарантии.

«По выбору работника ему должна быть произведена оплата не менее чем в двойном размере либо предоставлен другой день отдыха. В последнем случае работа в выходной оплачивается в обычном размере, а день отдыха дополнительно не оплачивается», — напомнил юрист.

На практике работодателям важно соблюдать установленную процедуру оформления, поскольку привлечение к работе в выходной день без законных оснований или без соблюдения необходимых формальностей может стать основанием для обращения работника в трудовую инспекцию или суд и повлечь административную ответственность работодателя, заключил Баранов.

Ранее россиян предупредили, что за сверхурочную работу положена повышенная оплата.