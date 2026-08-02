Эксперт спрогнозировал рост МРОТ выше 32 тыс. рублей в 2027 году

Минимальный размер оплаты труда в 2027 году может превысить 32 тыс. рублей, заявил профессор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов.
Об этом сообщает РИА Новости.
По оценке эксперта, исходя из темпов повышения МРОТ за последние годы, показатель составит от 31 тыс. до 32 150 рублей. Точную цифру утвердят в конце текущего года, а обновлённый МРОТ начнёт действовать с 1 января 2027 года.
Сафонов отметил, что на уровень минимальной заработной платы напрямую влияет общий рост зарплат в стране.
«Растут официальные зарплаты в магазинах и на заводах — автоматически тянется вверх и МРОТ», — пояснил профессор.
Ранее член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров спрогнозировал размер МРОТ на 2027 год от 29 до 31 тыс. рублей.