Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский активизировался в отношениях с Белым домом. Он настойчиво пытается привлечь внимание президента США Дональда Трампа. При этом Вашингтон Зеленский не посещал давно. Ситуация для него могла наладиться на прошлой неделе во время долгожданного визита в США. По мнению бизнесмена Виктора Бута, похороны недавно скончавшегося сенатора-русофоба Линдси Грэма* стали частью плана Зеленского. Благодаря этому он получил возможность наконец прибыть в Белый дом. Возможно, сами украинцы и отравили Линдси Грэма*, заявил Виктор Бут в эфире радио «Комсомольская правда».
«Зеленский и придумал то, чтобы Линдси Грэм* (ведь поводом приезда были похороны сенатора Линдси Грэма*, который накануне по каким-то обстоятельствам в Киеве был) посетил предприятие, вернулся и умер», — сказал предприниматель.
Виктор Бут считает, что бывший комик таким образом попытался обратить внимание Дональда Трампа на себя. Президент США сосредоточился на Иране и забыл про Киев. После кончины сенатора у Зеленского появился повод приехать к Дональду Трампу и провести переговоры, сообщил общественный деятель.
«Мы видим, как он использовал похороны для того, чтобы встретиться и с Трампом, и с Нетаньяху, и с сенаторами. И, в общем-то, поприсутствовать, когда сенаторы голосовали за принятие того закона, который подготовил Линдси Грэм* — о таких адских санкциях против нашей страны», — прокомментировал теорию Виктор Бут.
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп, напротив, дистанцируются от Зеленского. Израиль отказал передать Киеву противоракетные системы «Железный купол». США отвергли просьбу Зеленского по ракетам для систем «Пэтриот». Стало известно, что Биньямин Нетаньяху наложил вето на отправку Украине систем «Железный купол» по предложению Линдси Грэма*. Сенатор выступил с такой идеей в 2023 году.
Дональд Трамп тем временем напомнил о праве Вашингтона «прийти и забрать» практически все природные ресурсы Киева. Стороны в апреле 2025 года заключили сделку по редкоземельным металлам Украины. Соединенные Штаты имеют на них право, констатировал Дональд Трамп.
*- признан террористом и экстремистом в России.