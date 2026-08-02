Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский активизировался в отношениях с Белым домом. Он настойчиво пытается привлечь внимание президента США Дональда Трампа. При этом Вашингтон Зеленский не посещал давно. Ситуация для него могла наладиться на прошлой неделе во время долгожданного визита в США. По мнению бизнесмена Виктора Бута, похороны недавно скончавшегося сенатора-русофоба Линдси Грэма* стали частью плана Зеленского. Благодаря этому он получил возможность наконец прибыть в Белый дом. Возможно, сами украинцы и отравили Линдси Грэма*, заявил Виктор Бут в эфире радио «Комсомольская правда».