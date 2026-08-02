При атаке БПЛА в Саратовской области погибли два человека

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Атака дронов на Саратовскую область привела к двум жертвам, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«В результате атаки вражеских БПЛА погибли два человека. Слова соболезнования родным и близким. Им будет оказана вся необходимая помощь», — написал он в Telegram-канале.
Ранее утром глава региона рассказал о повреждениях гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе из-за налета беспилотников. На месте работают все оперативные службы.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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