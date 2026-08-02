В агитбригаде «Ураган» рассказали о концертах на передовой

«После выступления в окопах, например, или в военных частях, госпиталях запоминается именно реакция бойцов, которые смотрят сам этот концерт, как они радуются и улыбаются. На их лицах видно счастье, и знаете, в душе такое спокойствие происходит, когда ты понимаешь, что ты людям в такое непростое время даешь хоть какую-то надежду, какую-то радость и возможность почувствовать себя живым, счастливым человеком», — отмечает она.
Руководитель десантной агитбригады Александр Краса в армии не первый день. Начинал службу в конце 1980-х годов, участвовал в боевых действиях. Рассказывает, что работа артистов состоит не только из концертов, проводятся познавательные лекции, в том числе и в окопах, на позициях. «Тему патриотизма мы подчеркиваем на фронте. Рассказываем о событиях Великой Отечественной войны, о Сталинграде, подвиге защитников Брестской крепости. Мы — десант, мы первые, кто лицом к лицу сталкивается с врагом, и побеждаем, как бы тяжело ни было», — рассказал Краса.
Встреча с песней и выступления помогают десантникам вспомнить о семье, родных и близких. Среди популярных песен: «Десятый наш десантный батальон» и «Бери шинель, пошли домой» на стихи Булата Окуджавы. «Меня поразило после одного из выездов на фронт к нашим ребятам, что из блиндажа, где мы выступаем, выходят мужики, взрослые мужики и подходят ко мне и плачут. Обнимаю, спрашиваю, что случилось? Отвечают, что там вокалистка на его дочечку похожа, второй говорит, что как будто дома побывал. Вот такие эмоции», — рассказал он.
Агитбригада в десантно-штурмовом полку была создана в 2023 году по инициативе военно-политического управления полка. Неоднократно выступала во фронтовых условиях, постоянный участник выступлений в МДЦ «Артек», дипломант конкурса «Золотой сокол» Министерства обороны РФ.
2 августа Воздушно-десантные войска России отмечают 96-летие со дня образования.