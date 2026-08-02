В агитбригаде «Ураган» рассказали о концертах на передовой

Встреча с песней и выступления помогают десантникам вспомнить о семье, родных и близких. Среди популярных песен: «Десятый наш десантный батальон» и «Бери шинель, пошли домой» на стихи Булата Окуджавы. «Меня поразило после одного из выездов на фронт к нашим ребятам, что из блиндажа, где мы выступаем, выходят мужики, взрослые мужики и подходят ко мне и плачут. Обнимаю, спрашиваю, что случилось? Отвечают, что там вокалистка на его дочечку похожа, второй говорит, что как будто дома побывал. Вот такие эмоции», — рассказал он.