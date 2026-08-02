Мирошник: США остаются заложниками политики ЕС в вопросе Украины

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон в ближайшее время попытается вернуть Москву и Киев к переговорам. По его словам, американская сторона хочет выяснить, готовы ли участники конфликта вновь сесть за стол переговоров. При этом главным препятствием на пути к соглашению он назвал жёсткую позицию обеих сторон.