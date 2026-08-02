Трамп отказался от новых ударов по Ирану ради сделки

«США в полной боевой готовности к тому, чтобы начать действовать против Ирана в таких масштабах военного террора, силы и мощи, каких не видели со времен Второй мировой войны. Несмотря на это, Иран и другие ближневосточные страны попросили нас воздержаться от атаки, поскольку были согласованы контуры сделки», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.