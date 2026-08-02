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Два человека погибли при атаке БПЛА в Саратовской области

Два человека погибли в результате атаки вражеских беспилотников в Саратовской области.

Два человека погибли в результате атаки вражеских беспилотников в Саратовской области.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

По его словам, в результате атаки БПЛА погибли два человека.

«Слова соболезнования родным и близким. Им будет оказана вся необходимая помощь», — написал Бусаргин.

Ранее сообщалось, что в Саратове после атаки беспилотников повреждена гражданская инфраструктура.

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