Два человека погибли при атаке БПЛА в Саратовской области

Два человека погибли в результате атаки вражеских беспилотников в Саратовской области.
Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.
По его словам, в результате атаки БПЛА погибли два человека.
«Слова соболезнования родным и близким. Им будет оказана вся необходимая помощь», — написал Бусаргин.
Ранее сообщалось, что в Саратове после атаки беспилотников повреждена гражданская инфраструктура.
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