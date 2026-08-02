МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Несколько полевых госпиталей ВСУ для оказания медицинской помощи иностранным наемникам оборудованы в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«В Харьковской области оборудовано несколько полевых госпиталей 1-го медицинского батальона ВСУ. Данное подразделение сформировано на базе иностранного легиона ГУР (Главного управления разведки — ред.) и занимается эвакуацией и оказанием медпомощи, в первую очередь, иностранным наемникам», — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что в составе подразделения присутствуют представители западных клиник, специализирующихся на трансплантологии, которые ищут потенциальных доноров.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей Украине. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях.