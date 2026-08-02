Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Харьковской области открыли полевые госпитали для иностранных наемников

В Харьковской области оборудовали несколько полевых госпиталей для наемников ВСУ.

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Несколько полевых госпиталей ВСУ для оказания медицинской помощи иностранным наемникам оборудованы в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«В Харьковской области оборудовано несколько полевых госпиталей 1-го медицинского батальона ВСУ. Данное подразделение сформировано на базе иностранного легиона ГУР (Главного управления разведки — ред.) и занимается эвакуацией и оказанием медпомощи, в первую очередь, иностранным наемникам», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в составе подразделения присутствуют представители западных клиник, специализирующихся на трансплантологии, которые ищут потенциальных доноров.

Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей Украине. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше