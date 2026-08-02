Боец Ольхон рассказал о поражении пункта дислокации ВСУ ударным БПЛА «Куб»

КУРСК, 2 августа. /ТАСС/. Расчет разведки 10 самоходного артиллерийского полка 44-го армейского корпуса обнаружил пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ, в котором находилось до шести украинских военнослужащих в Сумской области. ПВД был уничтожен ударным беспилотником «Куб», сообщил ТАСС начальник расчета с позывным Ольхон.
«Нами было выявлено ПВД противника с личным составом до шести человек. Мы сразу же доложили нашему вышестоящему командованию. Командование приняло решение отработать. Отрабатывали по ПВД ударным беспилотником “Куб”. Наши ребята попали, цель была поражена», — рассказал начальник расчета.
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