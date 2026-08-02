Боец Ольхон рассказал о поражении пункта дислокации ВСУ ударным БПЛА «Куб»

«Нами было выявлено ПВД противника с личным составом до шести человек. Мы сразу же доложили нашему вышестоящему командованию. Командование приняло решение отработать. Отрабатывали по ПВД ударным беспилотником “Куб”. Наши ребята попали, цель была поражена», — рассказал начальник расчета.