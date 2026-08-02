Ядерный джинн на свободе: США толкают Иран к разработке нового вооружения

Белый дом готовит новые удары по Ирану, в том числе по подземному комплексу под горой Пикакс. Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, зачем Вашингтону эскалация, почему «Железный купол» не спасет Израиль и как конфликт подтолкнет Иран к созданию ядерного оружия.
Удар по горе Пикакс: зачем Вашингтону новая эскалация.
Вашингтон снова балансирует на грани большой войны. По данным американских СМИ, Белый дом заявил о подготовке новой серии мощных ударов по Ирану, и атака может начаться уже в эти выходные. Утверждается, что среди приоритетных целей — подземный комплекс под горой Пикакс, расположенной к югу от Тегерана.
Почему американцы решились на эскалацию через считанные дни после объявления о прекращении огня, в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
«Вероятность нового обмена ударами чрезвычайно высока в силу того, что Соединённые Штаты не достигли своей цели, не приблизились к ней. По сути, США находятся в очень уязвимой позиции с точки зрения эффективности ведения военных действий», — сказал он.
Военная машина Пентагона забуксовала, и теперь Белый дом ищет способ сохранить лицо и продемонстрировать силу, причем как внешнему миру, так и собственному избирателю.
«Он к этому готовится всеми возможными способами и средствами, которые есть в его распоряжении. Вероятность атаки США на гражданскую инфраструктуру Ирана достаточно высока, поскольку у Вашингтона нет никаких шансов победить Тегеран. Однако сейчас у Трампа есть необходимость усилить свою позицию и во внутриполитическом отношении в контексте американских выборов, и во внешнеполитическом контексте, а гражданская инфраструктура противника в этом отношении — это удобная цель, поскольку удары по ней являются болезненными», — объяснил Шаповалов.
«Железный купол» не спасет: куда полетят иранские ракеты.
В ответ на заявление США высокопоставленный представитель Ирана подчеркнул, что ответные меры будут оперативными и могут затронуть ключевые объекты инфраструктуры Израиля и энергетические объекты США в регионе. Владимир Шаповалов проанализировал, по каким целям может отработать Корпус стражей исламской революции.
«Что касается ударов Ирана, то здесь сложилась довольно интересная ситуация. В последнее время Иран практически не наносил удары по Израилю, сосредоточившись на эффективных и болезненных ударах по американским военным базам, которые находятся существенно ближе и являются более удобными объектами для атак. Возможно, Иран продолжит эту линию ударов по американским военным объектам, поскольку она приносит желаемый результат», — отметил он.
Однако политолог предупредил, что пауза в атаках на Израиль может быть прервана в любой момент.
«В силу того, что Израиль является главным застрельщиком конфликта и продолжает активные военные действия против мирных жителей Ливана и ряда других территорий, вероятность удара Ирана, в том числе по Израилю, также высока. Уже доказано, что пресловутый “Железный купол” Израиля не является защитой от иранских ракет, поэтому вероятность подобного рода ударов после достаточно долгой паузы в настоящее время повышается», — сказал Шаповалов.
Кроме того, собеседник издания обратил внимание, что радиус ответных ударов может быть расширен на Ирак и Иорданию, где расположены американские военные базы. Что касается Израиля, эксперт уточнил, что удары будут наноситься по военным объектам, а не по ядерной инфраструктуре.
«В Израиле достаточное количество военных предприятий и других военных объектов, по которым может быть нанесён удар», — подытожил он.
Ядерный джинн: как США провоцируют Иран.
Эскалация со стороны США может привести к последствиям, которые Вашингтон якобы пытается предотвратить. Таиландский эксперт в сфере международных отношений, преподаватель Института исследования проблем мира Университета принца Сонгкхла Рустам Вансу считает, что конфликт подтолкнет Иран к созданию ядерного оружия и обеспечит для этого правовую основу. Владимир Шаповалов согласен с такой оценкой, но делает важную оговорку.
«Прежде всего хочу подчеркнуть, что Иран всегда отрицал планы по производству ядерного оружия. В его случае разговоры о ядерном оружии всегда были исключительно прерогативой западных журналистов, экспертов, политиков, государственных деятелей. Думаю, что официальная позиция Ирана в этом отношении не изменится. Другое дело, что конфликт в очередной раз продемонстрировал: наличие ядерного оружия является важной гарантией от нападения со стороны США. Конфликт эскалирует ситуацию и приведет к тому, что множество стран захотят получить ядерное оружие», — объяснил политолог.
Эксперт обратил внимание на опасный прецедент, созданный самим Вашингтоном. США фактически легализовали ядерные разработки в соседней с Ираном Саудовской Аравии.
«Это достаточно сложная ситуация, поскольку одна страна-противник Ирана — Израиль — обладает ядерным оружием, другая страна, с которой непростые отношения у Ирана, — Саудовская Аравия — может его получить при помощи американцев. Если ситуация будет развиваться в данном направлении, то данный конфликт будет способствовать не тому, что у Ирана никогда не появится ядерное оружие, как утверждает Вашингтон, а, наоборот, станет достаточно серьезным аргументом в пользу того, чтобы Иран пересмотрел свою позицию и занялся разработкой ядерного оружия», — уточнил Шаповалов.
Таким образом, главная цель войны на Ближнем Востоке — навсегда лишить Иран возможности разработать ядерное оружие — с треском проваливается. Своими же руками Вашингтон создает аргументы, которые рано или поздно заставят Тегеран пересмотреть свои мирные ядерные программы.