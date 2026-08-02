Ядерный джинн на свободе: США толкают Иран к разработке нового вооружения

«Он к этому готовится всеми возможными способами и средствами, которые есть в его распоряжении. Вероятность атаки США на гражданскую инфраструктуру Ирана достаточно высока, поскольку у Вашингтона нет никаких шансов победить Тегеран. Однако сейчас у Трампа есть необходимость усилить свою позицию и во внутриполитическом отношении в контексте американских выборов, и во внешнеполитическом контексте, а гражданская инфраструктура противника в этом отношении — это удобная цель, поскольку удары по ней являются болезненными», — объяснил Шаповалов.