ТАСС: комбата теробороны ВСУ ликвидировали под Сумами

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Командир 1-го батальона 119 -й отдельной бригады тероборны и несколько офицеров ВСУ ликвидированы в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В Краснопольском районе ликвидирован командир 1-го батальона 119-й отдельной бригады теробороны Андрей Ливенко, а также ряд офицеров ВСУ и солдат из батальона охраны, сопровождавших украинского комбата», — сказал собеседник агентства.
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