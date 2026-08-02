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ТАСС: комбата теробороны ВСУ ликвидировали под Сумами

В российских силовых структурах заявили, что несколько вражеских офицеров и солдат из батальона охраны также были поражены.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Командир 1-го батальона 119 -й отдельной бригады тероборны и несколько офицеров ВСУ ликвидированы в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В Краснопольском районе ликвидирован командир 1-го батальона 119-й отдельной бригады теробороны Андрей Ливенко, а также ряд офицеров ВСУ и солдат из батальона охраны, сопровождавших украинского комбата», — сказал собеседник агентства.

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