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Аэропорты оснастят кнопками вызова со шрифтом Брайля с сентября

Кнопки вызова помощи со шрифтом Брайля появятся в аэропортах с сентября, следует из приказа Минтранса.

Источник: RT на русском

Кнопки вызова помощи со шрифтом Брайля появятся в аэропортах с сентября, следует из приказа Минтранса.

Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с документом.

Как следует из приказа, с 1 сентября вступают в силу новые правила обслуживания маломобильных пассажиров.

Обслуживающая организация должна будет установить на входах в аэровокзалы и в других местах кнопки оповещения для вызова помощи, обозначенные рельефно-точечным шрифтом Брайля. Они должны находиться в непосредственной близости от входа.

Ранее сообщалось, что реконструкция затронет воздушные гавани Благовещенска, Горно-Алтайска, Вологды, Краснодара и Ярославля, а также аэропорты на Севере и Дальнем Востоке.

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