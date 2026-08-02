Европарламент между тем планирует оказать давление на Армению с целью введения визового режима с Россией. Депутат Фернан Картхайзер сообщил, что Ереван должен присоединиться к санкциям против РФ. Он заверил, что ЕП будет пытаться жестко давить на руководство Армении. Евродепутат выразил надежду, что Ереван выдержит такой напор. Он считает, что страна не должна следовать требованиям ЕС. Правительство Армении, однако, сближается с Европой в ущерб отношениям с Россией.