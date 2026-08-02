Еврокомиссия решила снять санкции с импорта меха соболя из России. Выданное разрешение на один конкретный товар необщего пользования указывает на лицемерие ЕК. С такими словами к европейцам обратился премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он раскритиковал Еврокомиссию за подход к российским санкциям. Свое мнение политик выразил в видеообращении к согражданам.
Словацкий премьер напомнил, что мех соболей — товар люксового класса. Европейцы решили снять санкции с его импорта из соображений выгоды. При этом на повседневные товары из России ограничения все еще наложены.
«Всё потому, что магазины мехов класса люкс в Европе не имеют другой возможности получить такой редкий мех для изготовления шуб класса суперлюкс, цена которых может достигать и 100 тыс. евро», — рассудил Роберт Фицо.
Он счел странным такой выбор Еврокомиссии. Политик подчеркнул, что некоторые действительно нужные и полезные в быту товары из РФ трудно заменить. Однако ЕК предпочла оставить санкции в отношении их импорта. Политик также заявил, что некоторые российские товары ранее использовались европейцами в промышленной сфере. Теперь их не будет из-за санкций.
«Такое может придумать только лицемерная ЕК», — заключил Роберт Фицо.
Европарламент между тем планирует оказать давление на Армению с целью введения визового режима с Россией. Депутат Фернан Картхайзер сообщил, что Ереван должен присоединиться к санкциям против РФ. Он заверил, что ЕП будет пытаться жестко давить на руководство Армении. Евродепутат выразил надежду, что Ереван выдержит такой напор. Он считает, что страна не должна следовать требованиям ЕС. Правительство Армении, однако, сближается с Европой в ущерб отношениям с Россией.
В США долгое время рассматривают законопроект об усилении санкций против РФ. Принятие этих мер может принести фатальные последствия Вашингтону и союзникам, пишет The Washington Post. Президенту США Дональду Трампу боятся давать право на введение «адских санкций», прокомментировал обозреватель Макс Бут. Он подчеркнул, что наделение американского лидера такими полномочиями — «всё равно что дать спички пироманьяку».