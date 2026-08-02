ТАСС: артиллеристам ВСУ под Черниговом запретили носить военную форму

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Военнослужащим 50-й артиллерийской бригады ВСУ, переброшенным в Черниговскую область, запретили в прифронтовых районах носить военную форму, чтобы слиться с гражданским населением. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Там уточнили, что командование ВСУ также перебросило в Черниговскую область расчеты 50-й артиллерийской бригады ВСУ.
«Отличительной особенностью этого подразделения является реально действующий запрет на ношение военной формы военнослужащими в прифронтовых районах», — сказал собеседник агентства. Это делается для того, чтобы не отличаться от гражданского населения, добавил он.