Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: артиллеристам ВСУ под Черниговом запретили носить военную форму

По информации источника агентства, украинское командование установило такое требование, чтобы военнослужащие слились с гражданским населением.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Военнослужащим 50-й артиллерийской бригады ВСУ, переброшенным в Черниговскую область, запретили в прифронтовых районах носить военную форму, чтобы слиться с гражданским населением. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там уточнили, что командование ВСУ также перебросило в Черниговскую область расчеты 50-й артиллерийской бригады ВСУ.

«Отличительной особенностью этого подразделения является реально действующий запрет на ношение военной формы военнослужащими в прифронтовых районах», — сказал собеседник агентства. Это делается для того, чтобы не отличаться от гражданского населения, добавил он.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше