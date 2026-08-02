ТАСС: ВСУ угрожают лишением родительских прав за отказ предоставить жилье

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Принудительная эвакуация ужесточилась в Черниговской области, женщинам в случае отказа угрожают лишением родительских прав. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В Черниговской области ужесточилась принудительная эвакуация местного населения для освобождения жилых строений под размещение личного состава ВСУ. Женщинам в случае отказа угрожают лишением родительских прав», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что «в карательных операциях участвуют сотрудники СБУ и полиции, прибывшие из других регионов Украины».
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