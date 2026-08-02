ВСУ взорвали подвал с мирными жителями в Константиновке при отступлении

ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ при отступлении из Константиновки, когда город еще находился под их контролем, взорвали подвал с мирными жителями, рассказал РИА Новости беженец из этого города Данил Бабиков.
«В самом городе люди мирные жили, на “Спутнике” (кинотеатр “Спутник” — ред.), где-то там по соседству с ними в подвале еще люди жили. Чтобы вы понимали, перед уходом ВСУ заминировали подвал и взорвали», — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что кинотеатр «Спутник» находится на проспекте Ломоносова в центральной части города.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки 3 июля. Верховный главнокомандующий назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.