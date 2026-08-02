Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ взорвали подвал с мирными жителями в Константиновке при отступлении

В Константиновке украинские военные при отступлении взорвали подвал с мирными.

ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ при отступлении из Константиновки, когда город еще находился под их контролем, взорвали подвал с мирными жителями, рассказал РИА Новости беженец из этого города Данил Бабиков.

«В самом городе люди мирные жили, на “Спутнике” (кинотеатр “Спутник” — ред.), где-то там по соседству с ними в подвале еще люди жили. Чтобы вы понимали, перед уходом ВСУ заминировали подвал и взорвали», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что кинотеатр «Спутник» находится на проспекте Ломоносова в центральной части города.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки 3 июля. Верховный главнокомандующий назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше