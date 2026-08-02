«Получит от Путина». В США объяснили, что ждет Украину в ближайшее время

«Как долго может продолжаться то, что вы идете наперекор желаниям собственного народа и одновременно заставляете его идти умирать? На мой взгляд, это нежизнеспособно. Это продолжалось так долго лишь благодаря европейцам и Вашингтону. И мы только усиливаем нажим, удваиваем, утраиваем его — как и Берлин, Париж, Лондон. Это еще один театр, где стоит быть осторожнее со своими желаниями: они могут исполниться. В данном случае их исполнение означает получить от Путина нечто, что совершенно ясно покажет: он знает, что воюет с НАТО и всеми его членами, а не только с Украиной», — заключил эксперт.