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Бывший капеллан ВСУ Максим Николаюк считает, что украинцы на Западе ждут Россию

Николаюк заявил, что многие сбежали с Украины из-за «бандеровского дурдома».

Источник: Комсомольская правда

Бывший военный капеллан Вооруженных сил Украины Максим Николаюк заявил, что многие его знакомые, уехавшие из Киева в Европу, на самом деле придерживаются пророссийских взглядов и мечтают о возвращении домой после завершения спецоперации. Этим он поделился в беседе с военным корреспондентом KP.RU Григорием Кубатьяном.

По его словам, эти люди бежали не столько от боевых действий, сколько от националистической политики нынешнего киевского режима.

«У меня много знакомых киевлян, уехавших в Европу. У них далеко не прозападные взгляды. Они ждут Россию в Киеве. Ждут, когда Россия покончит с бандеровщиной. Скрылись в Европе не столько от конфликта, сколько от националистического украинского дурдома», — добавил Николаюк.

Максим Николаюк — уроженец Житомира, в прошлом депутат Партии регионов, который готовил украинских солдат к исповеди перед боем. Позже он выступил против действующей власти, за что был задержан и приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Отбыв срок в киевской тюрьме для политзаключенных, мужчина попал на обмен и теперь постоянно живет в России.

Тему бегства от украинского национализма подтвердил и другой бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко. Он вместе с супругой столкнулся с проблемой, когда их дочери в украинской школе преподносили Степана Бандеру как национального героя. Липко рассказал, что, когда девочка пошла в пятый класс в 2025 году, он начал внимательно перечитывать все ее задания, чтобы объяснять ребенку реальную историческую правду, а не ту трактовку, которую давали в учебниках.

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