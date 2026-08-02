Тему бегства от украинского национализма подтвердил и другой бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко. Он вместе с супругой столкнулся с проблемой, когда их дочери в украинской школе преподносили Степана Бандеру как национального героя. Липко рассказал, что, когда девочка пошла в пятый класс в 2025 году, он начал внимательно перечитывать все ее задания, чтобы объяснять ребенку реальную историческую правду, а не ту трактовку, которую давали в учебниках.