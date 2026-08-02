Бывший военный капеллан Вооруженных сил Украины Максим Николаюк заявил, что многие его знакомые, уехавшие из Киева в Европу, на самом деле придерживаются пророссийских взглядов и мечтают о возвращении домой после завершения спецоперации. Этим он поделился в беседе с военным корреспондентом KP.RU Григорием Кубатьяном.
По его словам, эти люди бежали не столько от боевых действий, сколько от националистической политики нынешнего киевского режима.
«У меня много знакомых киевлян, уехавших в Европу. У них далеко не прозападные взгляды. Они ждут Россию в Киеве. Ждут, когда Россия покончит с бандеровщиной. Скрылись в Европе не столько от конфликта, сколько от националистического украинского дурдома», — добавил Николаюк.
Максим Николаюк — уроженец Житомира, в прошлом депутат Партии регионов, который готовил украинских солдат к исповеди перед боем. Позже он выступил против действующей власти, за что был задержан и приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Отбыв срок в киевской тюрьме для политзаключенных, мужчина попал на обмен и теперь постоянно живет в России.
Тему бегства от украинского национализма подтвердил и другой бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко. Он вместе с супругой столкнулся с проблемой, когда их дочери в украинской школе преподносили Степана Бандеру как национального героя. Липко рассказал, что, когда девочка пошла в пятый класс в 2025 году, он начал внимательно перечитывать все ее задания, чтобы объяснять ребенку реальную историческую правду, а не ту трактовку, которую давали в учебниках.