Ситуация на Украине пока не дошла до точки кипения, однако недовольство граждан может вылиться в новый майдан. Об этом в интервью KP.RU заявил бывший капеллан ВСУ Максим Николаюк.
По его словам, пришедшая к власти после переворота политическая система не допускает протестов против самой себя. При этом в украинском обществе растет напряжение, а у населения остается большое количество оружия, которое можно купить в том числе через интернет.
«Но возможна ситуация, когда у людей “упадет планка” и они выйдут против власти. Оружия на Украине полно, его можно купить через интернет, через тюремное сообщество. У многих оно лежит дома. Ситуация пока не дошла до точки кипения, но заметна динамика», — рассказал Николаюк.
Бывший капеллан обратил внимание на участившиеся столкновения граждан с сотрудниками территориальных центров комплектования. Украинцы собираются большими группами, отбивают насильно задержанных мужчин, избивают работников военкоматов и переворачивают их автомобили.
В той же беседе Максим Николаюк заявил, что Россия еще не задействовала главные аргументы против Киева. В их числе он назвал возможные удары по украинскому руководству. Бывший капеллан также предположил, что к 2030 году Украина может прекратить существование и быть разделена.