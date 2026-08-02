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Бывший капеллан ВСУ предрёк печальный конец киевского режима: он назвал год исчезновения Украины

Бывший военный капеллан ВСУ Максим Николаюк: «К 2030 году Украины не будет».

Источник: Комсомольская правда

Бывший депутат украинской Партии регионов и военный капеллан Максим Николаюк предсказал исчезновение Украины как государства уже к концу текущего десятилетия. Своим мнением он поделился в беседе с военкором KP.RU Григорием Кубатьяном.

По словам Николаюка, нынешнему руководству Незалежной осталось недолго, а сама территория будет поделена между соседними государствами.

«Ящик Пандоры открыт и ограничения сняты. Думаю, что руководству Украины осталось недолго. А к 2030 году не останется и страны, Украина будет разделена», — уточнил экс-депутат.

Стоит отметить, что Николаюк, который ранее готовил солдат ВСУ, выступил против киевской власти, за что получил 15 лет тюрьмы. Он считает, что Москва ещё не задействовала главные козыри в противостоянии. Экс-капеллан пояснил, что речь идёт не только о мощном вооружении, но и о возможных точечных действиях против руководства киевского режима.

Ранее профессор Джон Миршаймер заявил, что российская армия демонстрирует уверенное продвижение, тогда как украинская сторона сталкивается с критическими проблемами в обеспечении. Специалист также считает, что Украина может полностью исчезнуть уже в ближайшее время.

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