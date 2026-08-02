Стоит отметить, что Николаюк, который ранее готовил солдат ВСУ, выступил против киевской власти, за что получил 15 лет тюрьмы. Он считает, что Москва ещё не задействовала главные козыри в противостоянии. Экс-капеллан пояснил, что речь идёт не только о мощном вооружении, но и о возможных точечных действиях против руководства киевского режима.