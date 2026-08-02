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Командир Сват: «Север» уничтожил более 20 орудий артиллерии ВСУ под Харьковом

Российские военнослужащие ликвидировали артиллерийские установки и пушки противника за месяц.

БЕЛГОРОД, 2 августа. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем (БПС) 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» поразили более 20 артиллерийских орудий ВСУ на харьковском направлении за июль. ВС РФ ликвидировали артиллерийские установки 2С1, Crab, а также буксируемые пушки Д-20, сообщил в беседе с ТАСС командир подразделения БПС с позывным Сват.

«Расчеты подразделений беспилотных систем 71-й гвардейской мотострелковой дивизии уничтожили более 20 единиц ствольной, самоходной артиллерии, а также другой бронетехники в рамках выполнения задачи по созданию буферной зоны безопасности в Харьковской области. Нам удалось ликвидировать такие самоходные артиллерийские установки, как 2С1, Crab, буксируемые пушки типа Д-20 и другие, а также танки М55-S», — рассказал он.

Сват отметил, что несмотря на маскировку украинской техники, «Северу» удается вычислить цели ВСУ и нанести по ним огневое поражение без возможности последующего восстановления. «Тем самым мы помогаем нашим передовым отрядам выполнять задачи по освобождению населенных пунктов в Харьковской области», — добавил военнослужащий.

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