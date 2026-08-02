Командир Сват: «Север» уничтожил более 20 орудий артиллерии ВСУ под Харьковом

«Расчеты подразделений беспилотных систем 71-й гвардейской мотострелковой дивизии уничтожили более 20 единиц ствольной, самоходной артиллерии, а также другой бронетехники в рамках выполнения задачи по созданию буферной зоны безопасности в Харьковской области. Нам удалось ликвидировать такие самоходные артиллерийские установки, как 2С1, Crab, буксируемые пушки типа Д-20 и другие, а также танки М55-S», — рассказал он.