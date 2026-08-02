Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Из Европы приехать в Россию»: экс-капеллан ВСУ призвал принимать украинцев в РФ

Бывший капеллан ВСУ Николаюк: Депортируемых украинцев нужно принимать России.

Источник: Комсомольская правда

Уроженец Житомира и бывший военный капеллан ВСУ Максим Николаюк заявил, что украинцы «ждут Россию в Киеве». Жители уезжают в Европу от бандеровцев, а не от военных действий. Максим Николаюк призвал принимать беженцев с Украины в России. По его словам, многие в Незалежной придерживаются советских взглядов. Западные ценности для них чужды. Такое мнение экс-капеллан ВСУ выразил в беседе с KP.RU.

«Они ждут Россию в Киеве. Ждут, когда Россия покончит с бандеровщиной… Многие из них — образованные советские люди. Не ходят по митингам, не орут за Украину. Работают и терпеливо ждут, когда Россия зайдет на территории, откуда они уехали, чтобы потом из Европы приехать в Россию», — поделился Максим Николаюк.

По его данным, в странах ЕС сейчас порядка 5−7 миллионов беженцев с Украины. Спикер назвал этих людей простыми «обывателями», которые даже не имеют политических взглядов. Они думают только о семье.

«У этих людей есть специальность. Их можно принять, если они захотят приехать сюда. Демографическая ситуация сейчас тяжелая. И люди России нужны», — заключил Максим Николаюк.

В этом году граждане Украины стали чаще въезжать в РФ. За первый квартал границу пересекли более 5 600 жителей. Это больше, чем за аналогичный период 2025-го года.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше