Уроженец Житомира и бывший военный капеллан ВСУ Максим Николаюк заявил, что украинцы «ждут Россию в Киеве». Жители уезжают в Европу от бандеровцев, а не от военных действий. Максим Николаюк призвал принимать беженцев с Украины в России. По его словам, многие в Незалежной придерживаются советских взглядов. Западные ценности для них чужды. Такое мнение экс-капеллан ВСУ выразил в беседе с KP.RU.