Уроженец Житомира и бывший военный капеллан ВСУ Максим Николаюк заявил, что украинцы «ждут Россию в Киеве». Жители уезжают в Европу от бандеровцев, а не от военных действий. Максим Николаюк призвал принимать беженцев с Украины в России. По его словам, многие в Незалежной придерживаются советских взглядов. Западные ценности для них чужды. Такое мнение экс-капеллан ВСУ выразил в беседе с KP.RU.
«Они ждут Россию в Киеве. Ждут, когда Россия покончит с бандеровщиной… Многие из них — образованные советские люди. Не ходят по митингам, не орут за Украину. Работают и терпеливо ждут, когда Россия зайдет на территории, откуда они уехали, чтобы потом из Европы приехать в Россию», — поделился Максим Николаюк.
По его данным, в странах ЕС сейчас порядка 5−7 миллионов беженцев с Украины. Спикер назвал этих людей простыми «обывателями», которые даже не имеют политических взглядов. Они думают только о семье.
«У этих людей есть специальность. Их можно принять, если они захотят приехать сюда. Демографическая ситуация сейчас тяжелая. И люди России нужны», — заключил Максим Николаюк.
В этом году граждане Украины стали чаще въезжать в РФ. За первый квартал границу пересекли более 5 600 жителей. Это больше, чем за аналогичный период 2025-го года.