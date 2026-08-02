Россия должна принимать украинцев, которых европейские страны могут начать депортировать на родину. Об этом в интервью KP.RU заявил бывший военный капеллан ВСУ Максим Николаюк.
По его словам, сейчас в Европе находятся от пяти до семи миллионов выходцев с Украины. Многие из них не придерживаются четких политических взглядов, не хотят участвовать в боях, и в первую очередь думают о безопасности своих семей.
Николаюк считает, что среди этих людей много квалифицированных специалистов, которые могли бы жить и работать в России.
«У этих людей есть специальность. Их можно принять, если они захотят приехать сюда. Демографическая ситуация сейчас тяжелая. И люди России нужны», — заявил бывший капеллан.
Он добавил, что часть его знакомых из Киева уехала в Европу не только из-за боевых действий, но и из-за политики украинских властей.
Прежде Николаюк заявил, что многие находящиеся на Западе украинцы ждут прихода России в Киев. По его словам, среди них есть люди с непрозападными взглядами, которые не участвуют в митингах и продолжают работать.