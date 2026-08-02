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Бывший капеллан ВСУ Николаюк: Депортируемых украинцев надо принимать России

Николаюк отметил, что в Европе находятся от 5 до 7 млн украинцев.

Источник: Комсомольская правда

Россия должна принимать украинцев, которых европейские страны могут начать депортировать на родину. Об этом в интервью KP.RU заявил бывший военный капеллан ВСУ Максим Николаюк.

По его словам, сейчас в Европе находятся от пяти до семи миллионов выходцев с Украины. Многие из них не придерживаются четких политических взглядов, не хотят участвовать в боях, и в первую очередь думают о безопасности своих семей.

Николаюк считает, что среди этих людей много квалифицированных специалистов, которые могли бы жить и работать в России.

«У этих людей есть специальность. Их можно принять, если они захотят приехать сюда. Демографическая ситуация сейчас тяжелая. И люди России нужны», — заявил бывший капеллан.

Он добавил, что часть его знакомых из Киева уехала в Европу не только из-за боевых действий, но и из-за политики украинских властей.

Прежде Николаюк заявил, что многие находящиеся на Западе украинцы ждут прихода России в Киев. По его словам, среди них есть люди с непрозападными взглядами, которые не участвуют в митингах и продолжают работать.

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