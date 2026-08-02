«Они выйдут против власти»: экс-военный капеллан ВСУ оценил вероятность майдана на Украине

«Под лозунгами свободы к власти пришла военная диктатура, подпитывающаяся капиталом глобальных и местных элит. Не для того они захватили власть, чтобы позволить сделать с собой то же, что сделали с половиной населения. Но возможна ситуация, когда у людей “упадет планка” и они выйдут против власти», — оценил обстановку бывший капеллан ВСУ.