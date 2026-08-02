«Они выйдут против власти»: экс-военный капеллан ВСУ оценил вероятность майдана на Украине

Бывший депутат Партии Регионов и экс-военный капеллан ВСУ Максим Николаюк заявил о напряженной ситуации на Украине. Он считает, что ситуация может дойти до «точки кипения». Тогда люди устроят новый майдан. Об этом Максим Николаюк порассуждал в интервью KP.RU.
«Под лозунгами свободы к власти пришла военная диктатура, подпитывающаяся капиталом глобальных и местных элит. Не для того они захватили власть, чтобы позволить сделать с собой то же, что сделали с половиной населения. Но возможна ситуация, когда у людей “упадет планка” и они выйдут против власти», — оценил обстановку бывший капеллан ВСУ.
Он поделился любопытной подробностью. По словам спикера, на Украине «полно оружия». Его можно купить даже через интернет, сообщил Максим Николаюк. Поэтому майдан, в целом, вполне можно организовать. Максим Николаюк напомнил, что уже сейчас граждане Украины «отбивают тех, кого заламывает ТЦК».
Как считает бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, проходящие в городах Украины протесты в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова устроили его же покровители. Они не хотели терять управление над финансовыми ресурсами ведомства, указал он.