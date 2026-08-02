Путин сообщил о строительстве ВСМ между Москвой и Питером

Строительство первой в России высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург идёт полным ходом, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня железнодорожника.
«Полным ходом идёт строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали», — сказал Путин.
Президент отметил, что железнодорожники активно внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику и цифровизацию сервисов, а также повышают безопасность и доступность перевозок.
Благодаря системной работе специалистов инфраструктура постоянно развивается.
Ранее Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, назвав отрасль стратегически важной для страны.