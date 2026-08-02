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Слюсарь: ПВО за ночь уничтожили почти полторы сотни БПЛА над Ростовской областью

Слюсарь отметил, что в Миллеровском районе из-за обломков дрона начался пожар.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО за ночь уничтожили почти 150 беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в «Максе».

Беспилотники сбили над Каменском-Шахтинским, а также Чертковским, Тарасовским, Миллеровским, Морозовским, Каменским, Шолоховским и Азовским районами.

«Минувшей ночью силы ПВО отразили массированную атаку на Ростовскую область. Уничтожено почти полторы сотни БПЛА», — написал Слюсарь.

В Миллеровском районе обломки одного из дронов упали на крышу элеватора. Из-за этого загорелся кабель. Пожар оперативно потушили, никто не пострадал. Губернатор предупредил, что беспилотная опасность в регионе сохраняется.

Накануне силы ПВО уничтожили над Ростовской областью более 20 украинских беспилотников. Атаку отразили в Таганроге и четырех районах региона. По предварительным данным, тогда обошлось без пострадавших и разрушений.

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