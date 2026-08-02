Слюсарь: ПВО за ночь уничтожили почти полторы сотни БПЛА над Ростовской областью

Силы ПВО за ночь уничтожили почти 150 беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в «Максе».
Беспилотники сбили над Каменском-Шахтинским, а также Чертковским, Тарасовским, Миллеровским, Морозовским, Каменским, Шолоховским и Азовским районами.
«Минувшей ночью силы ПВО отразили массированную атаку на Ростовскую область. Уничтожено почти полторы сотни БПЛА», — написал Слюсарь.
В Миллеровском районе обломки одного из дронов упали на крышу элеватора. Из-за этого загорелся кабель. Пожар оперативно потушили, никто не пострадал. Губернатор предупредил, что беспилотная опасность в регионе сохраняется.
Накануне силы ПВО уничтожили над Ростовской областью более 20 украинских беспилотников. Атаку отразили в Таганроге и четырех районах региона. По предварительным данным, тогда обошлось без пострадавших и разрушений.