Венгерскую АЭС «Пакш» отключат из-за понижения уровня воды в Дунае

В Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) Мадьяр написал, что с 1:30 по местному времени (2:30 мск) АЭС снизит мощность и будет вырабатывать только 240 МВт в сутки. Позднее атомная станция будет полностью остановлена — впервые за 44 года.
АЭС «Пакш» рассчитана на выработку 2000 МВт ежедневно.
На фоне продолжительной жары в Европе уровень воды в Дунае опустился до рекордно низких значений. Власти Сербии сообщали о проблемах с судоходством, а правительство Молдавии объявило режим тревоги в энергетике из-за перебоя в поставках нефтепродуктов по реке.