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Украинок под угрозами выселяют в Черниговской области ради жилья для ВСУ

В Черниговской области Украины усилилась принудительная эвакуация жителей, а отказавшимся покидать свои дома женщинам начали угрожать лишением родительских прав. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, освобождение жилых помещений связано с необходимостью размещения личного состава Вооружённых сил Украины.

Собеседник также заявил, что в проведении эвакуационных мероприятий участвуют сотрудники Службы безопасности Украины и полиции, прибывшие из других регионов страны.

А ранее о введении принудительной эвакуации сообщали в Днепропетровской области. Переселению подверглись все жители Васильковки (Синельниковский район) и Вышетарасовки (Никопольский район).

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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