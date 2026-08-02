Украинок под угрозами выселяют в Черниговской области ради жилья для ВСУ

По словам источника агентства, освобождение жилых помещений связано с необходимостью размещения личного состава Вооружённых сил Украины.
Собеседник также заявил, что в проведении эвакуационных мероприятий участвуют сотрудники Службы безопасности Украины и полиции, прибывшие из других регионов страны.
А ранее о введении принудительной эвакуации сообщали в Днепропетровской области. Переселению подверглись все жители Васильковки (Синельниковский район) и Вышетарасовки (Никопольский район).
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.