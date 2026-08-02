Посольство РФ на Кубе раскритиковало позицию ФРГ о причинах конфликта на Украине

В посольстве заметили, что «удивительно видеть подобные низкопробные агитки в соцсетях посольства Германии». «Видимо, немецким дипломатам пора открыть учебник по истории и вспомнить, какая же страна развязала самую кровопролитную в истории человечества войну, оккупировала большую часть Европы, буквально устроила геноцид народов Советского Союза», — подчеркивается в публикации посольства РФ. В ней отмечается также, что «нынешние власти Германии не устают заявлять о своей “решительной и непоколебимой поддержке” киевского режима — идейных наследников гитлеровцев, покрывая его». В российском диппредставительстве упомянули в этой связи «провокацию в Буче (которую на Западе до сих пор стыдливо замалчивают, переводя стрелки на Россию)», а также «череду террористических ударов ВСУ по мирным гражданам» РФ.