Посольство РФ на Кубе раскритиковало позицию ФРГ о причинах конфликта на Украине

«Обратили внимание на размещенный в аккаунте посольства Германии на Кубе в запрещенной в России соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской — прим. ТАСС) испаноязычный видеоматериал, в котором в извращенной манере подаются причины украинского кризиса и начала специальной военной операции», — отмечается в сообщении российского диппредставительства в его телеграм-канале.
«В лучших традициях современной западной пропаганды нашей стране приписываются “имперские амбиции”, “агрессивная внешняя политика”, “вторжение на Украину” и далее по списку, — отмечается в публикации. — Ничего нового».
В посольстве заметили, что «удивительно видеть подобные низкопробные агитки в соцсетях посольства Германии». «Видимо, немецким дипломатам пора открыть учебник по истории и вспомнить, какая же страна развязала самую кровопролитную в истории человечества войну, оккупировала большую часть Европы, буквально устроила геноцид народов Советского Союза», — подчеркивается в публикации посольства РФ. В ней отмечается также, что «нынешние власти Германии не устают заявлять о своей “решительной и непоколебимой поддержке” киевского режима — идейных наследников гитлеровцев, покрывая его». В российском диппредставительстве упомянули в этой связи «провокацию в Буче (которую на Западе до сих пор стыдливо замалчивают, переводя стрелки на Россию)», а также «череду террористических ударов ВСУ по мирным гражданам» РФ.
«Мы же уверены в одном: правду не утаить, несмотря на все старания доморощенных геббельсов из немецкого посольства», — подчеркивается в сообщении посольства РФ на Кубе.