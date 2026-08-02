В США назвали блокировку черноморских портов катастрофой для Украины

«Это будет иметь разрушительные последствия. И нельзя сказать, что Украина и без того сейчас находится в хорошем положении. На самом деле за время конфликта украинской экономике был нанесён огромный ущерб. А это лишь сделает и без того ужасную ситуацию ещё хуже», — подчеркнул эксперт.