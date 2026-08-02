Силы ПВО уничтожили почти 150 дронов в Ростовской области за ночь

Силы противовоздушной обороны отразили массированную ночную атаку беспилотников на Ростовскую область, уничтожив почти 150 БПЛА.
Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Уничтожено почти полторы сотни БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и ещё семи районах области», — написал Слюсарь.
Он уточнил, что атаке подверглись Чертковский, Тарасовский, Миллеровский, Морозовский, Каменский, Шолоховский и Азовский районы.
По словам губернатора, не обошлось без последствий на земле. В Миллеровском районе от падения обломков загорелся кабель на крыше элеватора.
Пострадавших нет. Пожар полностью ликвидирован.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате атаки вражеских беспилотников в Саратовской области.