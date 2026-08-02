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Силы ПВО уничтожили почти 150 дронов в Ростовской области за ночь

Силы противовоздушной обороны отразили массированную ночную атаку беспилотников на Ростовскую область, уничтожив почти 150 БПЛА.

Источник: RT на русском

Силы противовоздушной обороны отразили массированную ночную атаку беспилотников на Ростовскую область, уничтожив почти 150 БПЛА.

Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Уничтожено почти полторы сотни БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и ещё семи районах области», — написал Слюсарь.

Он уточнил, что атаке подверглись Чертковский, Тарасовский, Миллеровский, Морозовский, Каменский, Шолоховский и Азовский районы.

По словам губернатора, не обошлось без последствий на земле. В Миллеровском районе от падения обломков загорелся кабель на крыше элеватора.

Пострадавших нет. Пожар полностью ликвидирован.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате атаки вражеских беспилотников в Саратовской области.

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