CBS: принц Саудовской Аравии встревожен планами США атаковать Иран

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман выразил опасения по поводу целей, которые США могут избрать для ударов в Иране.
Об этом сообщает CBS со ссылкой на информированный источник.
Как отмечает телеканал, разговор бен Салмана с президентом США Дональдом Трампом касался опасений по поводу целей.
Ранее американский лидер заявлял, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки по урегулированию.
1 августа телеканал CBS News сообщал, что США и Израиль готовят массированные удары по энергообъектам Ирана.
Посольства США в странах Ближнего Востока призвали находящихся в регионе американцев быть готовыми к эвакуации.