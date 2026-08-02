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CBS: принц Саудовской Аравии встревожен планами США атаковать Иран

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман выразил опасения по поводу целей, которые США могут избрать для ударов в Иране.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман выразил опасения по поводу целей, которые США могут избрать для ударов в Иране.

Об этом сообщает CBS со ссылкой на информированный источник.

Как отмечает телеканал, разговор бен Салмана с президентом США Дональдом Трампом касался опасений по поводу целей.

Ранее американский лидер заявлял, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки по урегулированию.

1 августа телеканал CBS News сообщал, что США и Израиль готовят массированные удары по энергообъектам Ирана.

Посольства США в странах Ближнего Востока призвали находящихся в регионе американцев быть готовыми к эвакуации.

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