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Солдаты ВСУ лишились права носить военную форму: странную тенденцию заметили на одном направлении

ТАСС: Артиллеристам ВСУ под Черниговом запретили носить военную форму.

Источник: Комсомольская правда

Артиллеристам ВСУ, переброшенным в Черниговскую область, запретили носить военную форму в прифронтовых районах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным источника, командование украинской армии направило в регион расчеты 50-й артиллерийской бригады. Военнослужащим приказали переодеться в гражданскую одежду, чтобы они не отличались от местных жителей.

«Отличительной особенностью этого подразделения является реально действующий запрет на ношение военной формы военнослужащими», — рассказал собеседник агентства.

Немногим ранее ВСУ начали перебрасывать в Черниговскую область военнослужащих 31-го пограничного отряда. По данным российских силовых структур, решение приняли на фоне нехватки личного состава. Украинское командование рассчитывало усилить подразделения, находящиеся в приграничной зоне.

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