Солдаты ВСУ лишились права носить военную форму: странную тенденцию заметили на одном направлении

Артиллеристам ВСУ, переброшенным в Черниговскую область, запретили носить военную форму в прифронтовых районах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
По данным источника, командование украинской армии направило в регион расчеты 50-й артиллерийской бригады. Военнослужащим приказали переодеться в гражданскую одежду, чтобы они не отличались от местных жителей.
«Отличительной особенностью этого подразделения является реально действующий запрет на ношение военной формы военнослужащими», — рассказал собеседник агентства.
Немногим ранее ВСУ начали перебрасывать в Черниговскую область военнослужащих 31-го пограничного отряда. По данным российских силовых структур, решение приняли на фоне нехватки личного состава. Украинское командование рассчитывало усилить подразделения, находящиеся в приграничной зоне.