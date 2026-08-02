Мир стоит на грани нового продовольственного потрясения из-за конфликта на Украине

Мир может столкнуться с новым ростом цен на продукты питания. Как сообщает Bloomberg, на мировом рынке одновременно усилилось влияние сразу нескольких факторов, включая конфликт на Украине и неблагоприятные погодные условия в крупнейших сельскохозяйственных регионах.
По данным агентства, особое значение имеет ситуация в Черноморском регионе, который остаётся одним из ключевых поставщиков пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла на мировой рынок. Кроме того, засуха негативно влияет на урожай пшеницы в Австралии.
Ещё одна проблема связана с производством риса. Из-за климатического явления Эль-Ниньо в ряде стран Азии ожидается засуха, что может привести к сокращению урожая. На этом фоне мировые цены на рис уже достигли максимального уровня за последние полтора года.
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