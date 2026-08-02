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Испания раскритиковала страны ЕС из-за миграционного кризиса в Сеуте

Глава МВД Испании обвинил ряд стран Евросоюза в отсутствии солидарности на фоне миграционного кризиса в Сеуте.

Глава МВД Испании обвинил ряд стран Евросоюза в отсутствии солидарности на фоне миграционного кризиса в Сеуте. По его словам, ситуация в автономном городе, куда за короткое время прибыли более 50 тысяч мигрантов из Марокко, постепенно стабилизируется, однако реакция некоторых европейских государств вызывает у Мадрида серьёзные вопросы.

Министр отметил, что менее чем за двое суток обстановка в Сеуте полностью изменилась, но сейчас власти постепенно возвращают ситуацию под контроль. По данным испанской стороны, большинство мигрантов уже покинули город и вернулись в Марокко.

На фоне кризиса несколько европейских стран призвали пересмотреть участие Испании в Шенгенской зоне. Италия уже объявила о временном введении дополнительных пограничных проверок для прибывающих из Испании, объяснив это необходимостью усилить контроль за миграцией.

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