Испания раскритиковала страны ЕС из-за миграционного кризиса в Сеуте

Глава МВД Испании обвинил ряд стран Евросоюза в отсутствии солидарности на фоне миграционного кризиса в Сеуте. По его словам, ситуация в автономном городе, куда за короткое время прибыли более 50 тысяч мигрантов из Марокко, постепенно стабилизируется, однако реакция некоторых европейских государств вызывает у Мадрида серьёзные вопросы.