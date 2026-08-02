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Силы ПВО за ночь сбили 635 украинских БПЛА над регионами РФ

Силы ПВО перехватывали и уничтожали БПЛА ВСУ над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской и другими областями.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 635 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями. Беспилотники также уничтожили над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, акваториями Азовского и Черного морей.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 635 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что при ночной атаке БПЛА на Саратовскую область пострадали люди. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. На местах работают экстренные службы, последствия ударов уточняются.

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