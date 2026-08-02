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В Харьковской области оборудовали госпитали для наёмников ВСУ

В Харьковской области оборудовали несколько полевых госпиталей 1-го медицинского батальона ВСУ, которые используются для эвакуации и оказания медицинской помощи иностранным наёмникам. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, подразделение создано на базе иностранного легиона Главного управления разведки Украины. В его составе находятся представители западных клиник, специализирующихся на трансплантологии, которые ищут потенциальных доноров.

Ранее Life.ru писал, что в зоне проведения специальной военной операции была уничтожена группа иностранных наёмников ВСУ, прибывших с территории Колумбии. Боевики входили в состав интернационального батальона Главного управления разведки Украины и искали лёгкой наживы на поле боя.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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