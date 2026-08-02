Рубио раскрыл главный принцип общения Трампа с лидером Китая

Ранее в МИД России допустили, что саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне может стать площадкой для встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По мнению посла по особым поручениям Марата Бердыева, такой трёхсторонний контакт был бы полезен и вполне реален, поскольку лидеры могут одновременно приехать на форум. Сейчас организаторы продолжают подготовку саммита и формируют его программу.