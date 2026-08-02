Беженец заявил о подрыве ВСУ подвала с мирными жителями в Константиновке

«В самом городе люди мирные жили, на “Спутнике” (кинотеатр “Спутник”. — Прим.Life.ru.), где-то там по соседству с ними в подвале еще люди жили. Чтобы вы понимали, перед уходом ВСУ заминировали подвал и взорвали», — сказал он.