В Сумской области сообщили о ликвидации командира батальона ВСУ

По словам собеседника агентства, вместе с комбатом были ликвидированы несколько офицеров ВСУ, а также военнослужащие батальона охраны, которые сопровождали его.
Иных подробностей о времени, обстоятельствах операции и количестве погибших источник не привёл.
Официальных комментариев украинской стороны по этой информации на момент публикации не поступало.
Ранее в Хмельницкой области произошёл взрыв на складе боеприпасов. По данным российских силовых структур, в результате могли погибнуть не менее 20 военнослужащих украинских сил специальных операций, а после ЧП в регионе начались проверки.
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